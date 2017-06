Italia, Ventura: "Donnarumma, sta nascendo un nuovo Buffon"

Con il primo posto nel girone G delle qualificazioni verso il Mondiale in Russia del 2018, Giampiero Ventura può tornare serenamente sul caso-Pellé: "E' un buon giocatore e un ragazzo per bene, ma deve fare una riflessione. Niente è precluso, neanche a Graziano, si è visto di peggio. Ma deve capire che il gesto ha intaccato la buona immagine che l'Italia aveva dato all'Europeo: se no chiunque si sentirebbe autorizzato a fare lo stesso"



Porte ancora aperte per Pellé, quindi, e a maggior ragione anche per Mario Balotelli, visto il grande inizio con il Nizza in Ligue 1: "La squadra ha la priorità sul singolo - ha detto il ct azzurro a RadioUno - , è l'unico modo per colmare il gap tecnico che si è creato nel calcio italiano rispetto alle altre nazioni a livello di qualità. Deve mettere le sue doti, che sono tante, a disposizione del gruppo e non viceversa: questo è il grande passo che deve fare".



Parole dolci per Donnarumma: "Un giocatore dal futuro straordinario, forse sta nascendo un nuovo Buffon". Una precisazione sugli stage: "Li ho chiesti non tanto per giocatori come Bonucci e Chiellini, che fanno 70 partite l'anno, ma per i giovani che mi auguro possano far parte della Nazionale in vista dei Mondiali".



Infine, uno sguardo al campionato e alla situazione dell'Inter: "Icardi ci ha messo del suo, la storia nerazzurra merita alto. Serve una riflessione, anche da parte dei tifosi. Credo de Boer sia il meno colpevole, ha bisogno di tempo per capire dov'è arrivato".