Italia, Ventura: "Dirò presto la verità, tante cose non si sanno"

Gian Piero Ventura attende la fine dell'embargo (che presumibilmente potrebbe scadere con l'annuncio del nuovo commissario tecnico azzurro) della Federazione ma inizia a preparare il terreno per una sorta di rivincita dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018: "Se tornassi indietro farei giocare Insigne titolare? Non vedo l'ora di poter parlare, appena potrò dirò tutta la verità. Ci sono grandi responsabilità ma ci sono cose che non si sanno. Appena avrò modo risponderò anche a questa domanda" le parole a Radio Kiss Kiss.



L'ex ct è impaziente di tornare ad allenare: "Dopo un’esperienza terribile per me e tante persone, ho voglia di tornare a fare l’unica cosa che credo di saper fare, ovvero andare su un campo di calcio. Non vedo l’ora".



Ventura commenta così la qualificazione della Roma in semifinale di Champions League: "Un'impresa che pochi si aspettavano, se la sono meritata sul campo: solo Di Francesco e la squadra ci hanno creduto". No comment invece sulle parole di Buffon post-Real: "Qualsiasi cosa uno dica potrebbe essere interpretata".