Italia, Ventura come Bearzot e Vicini: nessun cambio in 90'

Nel calcio moderno non capita quasi mai che un allenatore non effettui cambi per l'intera durata della partita, soprattutto se si tratta del ct di una nazionale, dove i giocatori convocati sono senza dubbio grandi protagonisti nei club di appartenenza.

Eppure a Palermo contro l'Albania, Giampiero Ventura non ha fatto alcuna sostituzione, preferendo lasciare in panchina gente del calibro di Gagliardini, Petagna, Romagnoli e Rugani. E' la prima volta che capita? No, ci sono dei precedenti: l'ultima volta che in casa l'Italia non effettuò alcun cambio era il 15 ottobre 1983, si giocava al San Paolo contro la Svezia. Erano gli 'Azzurri' di Bearzot, campioni del Mondo in carica. La scelta però non si rivelò particolarmente felice, i nordici si imposero per 3-0.

L'ultima volta in assoluto, invece, è del 22 dicembre 1990, sul campo di Cipro. Questa volta il verdetto fu ben diverso: l'Italia di Vicini s'impose per 4-0 grazie ai gol di Vierchowod e Lombardo e alla doppietta di Serena.