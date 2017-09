Italia, Ventura: "Chiellini fuori? Io non cambio"

Sabato sera, al Bernabeu, c'è un pezzo di Mondiale in palio. Spagna-Italia decide chi va dritto in Russia e chi dovrà passare dagli spareggi: gli azzurri, causa differenza reti peggiore, dovranno vincere per balzare al comando. Ecco le dichiarazioni del c.t. Giampiero Ventura.



"L'infortunio di Chiellini non ci voleva, perdiamo un giocatore importante, ma non cambia le decisioni che avevamo preso sul modulo. Avrei voluto più tempo, ma ci sono i presupposti per ottenere qualcosa di sorprendente. Conte? Nella mia ingenuità pensavo fosse già chiusa l'eredità: quest'anno è stato fatto qualcosa di più dei semplici gol o dei punti in classifica, credo che abbiamo esportato un'immagine diversa. Non una cosa positiva o negativa, ma semplicemente un'altra cosa".



"Non aspetto la Spagna se un giocatore per sapere se qualcuno ha fatto bene o male, la Spagna è una tappa importantissima di un percorso che stiamo facendo. Mi aspetto una squadra con giocatori di qualità. Credo che l'Italia abbia la possibilità di fare cose importanti, ma un conto è dirlo e un altro è farlo. 4-2-4? Non ho ancora deciso: fosse così significherebbe aver messo una saracinesca rispetto al passato. Ma è inutile parlarne: trovo bizzarre anche le critiche sull'eventuale esclusione di Insigne. Aspettiamo che una cosa sia fatta. Spinazzola? Il problema è superato, il mercato è chiuso".



Alla vigilia ha parlato anche capitan Buffon: "Non ho visto tante squadre venire Spagna e uscire vincitori, facendo il giro di campo. Anzi ho visto qualcuno prendere vagonate di gol. Noi in questi giorni abbiamo lavorato bene sulle due fasi, difesa e attacco, e ora dobbiamo solo trovare coraggio e spregiudicatezza per mettere in pratica tutto. Non fa testo la partita di Torino, in mezzo c'è stato un anno di rifondazione. Uscire dal Bernabeu dopo una bella prova sarebbe un'iniezione di fiducia".