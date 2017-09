Italia, Ventura: "Battere la Spagna sarebbe una grandissima impresa"

Gian Piero Ventura accoglie gli azzurri in vista del delicato impegno contro la Spagna che potrà decidere la qualificazione diretta o meno della Nazionale ai Mondiali 2018: "L'ultimo successo dell'Italia in trasferta contro gli spagnoli è di 70 anni fa, se vinciamo sarebbe una grandissima impresa. Ma non ci perdo il sonno, anzi sono molto stimolato".



Il ct spiega la convocazione di Spinazzola, che ha giocato poco per questioni di mercato: "Siamo a inizio anno, preferisco dare continuità al gruppo che aveva chiuso la stagione scorsa perché c'è poco tempo. Tra qualche mese, se la situazione continuasse così, farei altre valutazioni". A proposito di calciomercato: "Se i Bernardeschi e i Pellegrini fossero rimasti dove erano avrebbero giocato di più, ma facendo certo scelte hanno pensato prima di tutto alle cose loro, la Nazionale non è al primo posto in un discorso di trattativa. Dovrebbe finire prima dell'inizio del campionato, la Nazionale ne paga le conseguenze. Difficile commentare la questione dei certificati medici, io vorrei che i giovani giocassero il più possibile".



Ventura elogia Insigne ("Sta facendo benissimo ma già l'anno scorso aveva fatto il salto di qualità") e scarta l'opzione della doppia punta centrale: "Immobile e Belotti fanno fatica insieme. Verratti? É pronto e voglioso". Infine sul Var: "Serve tempo, ci sono ancora ingruenze: ma occorre aver pazienza".