Italia, Ventura: "Basta parlare di moduli. Contano voglia ed entusiasmo"

L'ultimo punto per avere la certezza matematica dei playoff. E' quello che manca all'Italia di Ventura, impegnata venerdì sera a Torino contro la Macedonia. Il tecnico sembra orientato a varare inizialmente il 3-4-3 mettendo così momentaneamente da parte il 4-2-4: "Vedo troppa ossessione per i moduli, sono fondamentali la voglia, la determinazione e l'entusiasmo. Il calcio è fatto di spazi, tempi, letture. All'interno di qualsiasi modulo è l'interpretazione che fa la differenza. Ho sempre ricevuto disponibilità e partecipazione da parte di tutti i giocatori"



Il ct rivendica il ruolino di marcia degli azzurri: "Abbiamo ottenuto già 18 punti, ma ne dobbiamo conquistare altri, almeno due per avere una buona posizione nei playoff. A livello numerico comunque abbiamo fatto abbastanza con 8 vittorie, 2 pareggi e 1 ko in 13 gare".



L'attesa è tranquilla: "La viviamo come sempre, contro Israele (al primo turno del girone, ndr) c'era l'obbligo di vincere, quest'obbligo c'è sempre. Anche nelle amichevoli c'era l'obbligo di vincere e non è cambiato molto, sotto questo aspetto non c'è nessuna variazione. Ma arriviamo alla partita con grande serenità dopo una delle settimane migliori sul piano del lavoro e della partecipazione, sono assolutamente soddisfatto".



Molto probabile che Verdi prenda il posto di Candreva sulla fascia destra: "Dovrà dimostrare di valere questa maglia e di voler stare in questo gruppo".



Guardando alle sfide dei playoff Ventura poi aggiunge: "Non mi aspetto nulla in particolare, saranno gare da vincere, tutto qua. Sapevamo che saremmo potuti arrivare a questo punto e non c’è disperazione ma consapevolezza. La nostra condizione fisica ora è nettamente migliore rispetto a settembre, lo sapevamo già e sappiamo che a novembre staremo ancora meglio".

CHIELLINI: "CRITICHE GIUSTE FINO A UN CERTO PUNTO"

In conferenza stampa prende la parola anche Giorgio Chiellini, che mette in guardia i suoi compagni. "Sarà una gara impegnativa, la Macedonia ha molta qualità in avanti e non sarà facile affrontarla. Per fare bene dobbiamo rimanere concentrati per tutta la gara. Se non dovessimo arrivare al Mondiale sarebbe l'apocalisse? Purtroppo ci sono alti e bassi e non bisogna fare voli pindarici, dobbiamo isolarci da queste voci. I playoff li affronteremo con grande fiducia e rispetto per l’avversario. Certe voci non ci devono scalfire. Abbiamo perso con la Spagna, una delle più grandi realtà del calcio moderno, le critiche sono giuste fino ad un certo punto" sottolinea il difensore della Nazionale.