Italia, Ventura: "Andremo ai Mondiali"

Gian Piero Ventura molto diretto nella conferenza stampa alla vigilia di Svezia-Italia: "C'è grande rispetto per i nostri avversari ma anche la convinzione che con umiltà andremo ai Mondiali". Il ct azzurro ammette che quella di domani sarà "la partita più importante ed eccitante della mia carriera, ci giochiamo mezzo Mondiale perché non scordiamo che la sfida durerà 180 minuti. Ma sono tranquillo e sono sicuro che la squadra non sottovaluterà l'impegno".



Ventura non è preoccupato per l'assenza di Zaza: "Ha avuto un piccolo problema, per lunedì lo recupereremo. Belotti sta decisamente meglio e, se ci sarà bisogno di lui, darà il suo contributo".



Il ct spiega la presa di coscienza dopo la sconfitta in Spagna: "Prima pensavamo di potercela giocare con loro, poi abbiamo capito di dover puntare ad arrivare tra le quattro migliori secondi e passare dal playoff". Infine, su cosa dirà ai giocatori per motivarli: "Andate e vincete! In realtà non c'è molto da dire, la partita è talmente importante che servono solo serenità e concentrazione".

I CONVOCATI: FUORI ZAZA, EL SHAARAWY, SPINAZZOLA E D'AMBROSIO

Portieri: 1 Gianluigi Buffon (Juventus), 12 Gianluigi Donnarumma (Milan), 22 Mattia Perin (Genoa)

Difensori: 13 Davide Astori (Fiorentina), 15 Andrea Barzagli (Juventus), 19 Leonardo Bonucci (Milan), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 4 Matteo Darmian (Manchester United), 2 Daniele Rugani (Juventus), 21 Davide Zappacosta (Chelsea)

Centrocampisti: 20 Federico Bernardeschi (Juventus), 6 Antonio Candreva (Inter), 16 Daniele De Rossi (Roma), 7 Alessandro Florenzi (Roma), 5 Roberto Gagliardini (Inter), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 14 Jorge Luiz Frello Jorginho (Napoli), 18 Marco Parolo (Lazio), 8 Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Attaccanti: 9 Andrea Belotti (Torino), 17 Eder Citadin Martins (Inter), 23 Manolo Gabbiadini (Southampton), 11 Ciro Immobile (Lazio).