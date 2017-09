Italia, Ventura: "Al Mondiale attraverso i playoff"

"Quando sei nel girone con la Spagna devi mettere in preventivo di arrivare secondo, siamo stati bravi a restare a pari punti, meno a farci sconfiggere e adesso ci restano i Play-off. Se vinceremo contro Israele, il secondo posto è praticamente sicuro. Prendiamo atto delle difficoltà che ci sono state in Spagna e andiamo avanti". Lo ha detto il ct Gian Piero Ventura, in conferenza stampa, alla vigilia della decisiva sfida con Israele.

"Chi fa questo lavoro deve imparare ad accettare le critiche costruttive - continua Ventura - Abbiamo la possibilità di fare delle scelte di volta in volta, anche in relazione alle caratteristiche dei nostri giocatori. La Spagna - ha aggiunto il ct - ci ha e mi ha insegnato alcune cose, io non mi fisserei su un modulo, adesso si parla di moduli perché c'è stata una sconfitta. Abbiamo la possibilità di giocare in maniera diversa, abbiamo cambiato spesso. Abbiamo iniziato un percorso con un gruppo di calciatori, dopo la Spagna non è cambiato niente, è cambiata semmai la classifica. Quella gara è la tappa di un percorso all'interno di un progetto".

"Apocalisse in caso di mancata qualificazione? Sono termini un po' enormi - commenta Ventura rispondendo a Tavecchio - E' chiaro che ci si aspetta tutti di andarci. Sapevamo che sarebbe stato difficile passare direttamente ai Mondiali, in un girone di qualificazione con la Spagna testa di serie. Possiamo andarci verso i playoff, e così succederà".

"Con le parole non si va da nessuna parte, si fanno i fatti - conclude Ventura - Per non temere di non andare al Mondiale devi fare i fatti. Le partite vanno giocate e se non le giochi non puoi avere certezze. Dal primo giorno c'è stata una disponibilità e una partecipazione assoluta da parte dei calciatori ed una cosa molto bella, che mi ha sorpreso. Forse non me l'aspettavo".