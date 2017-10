Italia, Ventura: "Abbiamo raggiunto gli obiettivi"

"Ero fiducioso prima quando c'erano momenti definiti drammatici, e lo sono anche adesso che sono un po' meno drammatici". Così Gian Piero Ventura al termine di Albania-Italia. "In vista del 9 novembre (i playoff n.d.r.) - aggiunge il ct - spero che qualcuno sia più in salute. Al gol di Candreva non ho esultato, mi sembrava giusto essere in vantaggio, ma ero contento, soprattutto per i ragazzi. In questo momento abbiamo qualche limite ma oggi c'era voglia di provare a fare delle cose".

"Questi erano gli obiettivi che ci eravamo prefissati - ha detto ancora Ventura - Credo che abbiamo fatto un altro piccolo passo avanti perchè sul piano della gestione buttiamo ancora via diversi palloni. Sono contento perché c'era la ricerca di leggere certi tempi. Sono contento per loro". "Sono contento per loro - ribadisce il ct - questo è un gruppo importante, abbiamo qualche limite a causa di qualche assenza. In cosa dobbiamo migliorare in vista del playoff? Intanto la salute di qualche calciatore sennò diventa un problema".

Insigne: "Grande risposta"

"Abbiamo dato una grande risposta, l'Italia non muore mai: è la vittoria del sacrificio": sono le parole di Lorenzo Insigne, dopo la vittoria dell'Italia in Albania. "Dopo Torino ci siamo parlati tra di noi, era importante avere un reazione", ha aggiunto l'attaccante del Napoli. "Il modulo? Nel Napoli gioco diversamente, ma se vuoi giocare in Nazionale devi adattarti in qualsiasi posizione. Io terzino? No, ho giocato da esterno alto. In azzurro mi metterò sempre a disposizione". La vittoria, conclude Insigne, "Ci dà maggior consapevolezza delle nostre possibilità, ora aspettiamo di conoscere l'avversario degli spareggi".