Italia Under-21, prima convocazione per Locatelli

Momento da incorninciare per Manuel Locatelli: dopo la prima splendida rete in Serie A contro il Sassuolo, il centrocampista del Milan è stato convocato dall'Italia Under-21 e anche in questo casa si tratta di una prima volta. Il tecnico degli Azzurrini, Luigi Di Biagio lo ho chiamato per sostituire Marco Benassi, partito per la Macedonia per aggregarsi alla nazionale maggiore, per via del grave infortunio capitato a Riccardo Montolivo.



Dopo aver indossato le maglie delle selezioni Under-15, Under-16, Under-17 e Under-19, con cui ha centrato l'argento nell'ultimo Europeo di categoria, Locatelli si appresta, dunque, ad esordire - se gli verrà concessa l'occasione - con quella dell'Under-21 nel match contro la Lituania. Agli Azzurrini basta un punto per qualificarsi al prossimo Europeo, in programma nel giugno 2017 in Polonia. E, dopo aver fatto ritorno da Kaunas, il giovane centrocampista si troverà di fronte a un compito ancora più complicato: possedere le chiavi del centrocampo del Milan.