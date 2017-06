Italia Under-21, Di Biagio a Premium Sport: "Lavoriamo per dare giocatori alla Nazionale maggiore"

All'indomani della qualificazione all'Europeo di categoria, Luigi Di Biagio, ct dell'Italia Under-21, è stato intervistato in esclusiva da Premium Sport: "La qualificazione agli Europei? Abbiamo raggiunto un piccolo traguardo ma importante perché non era scontato come si poteva pensare. Tante nazionali prestigiose come l’Olanda, la Francia e la Croazia non ci saranno all’Europeo. Ma il risultato più eclatante è che molti nostri giovani stanno giocando nella nazionale maggiore. Ieri siamo andati a giocare senza molti giocatori perché erano nella nazionale maggiore, Donnarumma, Rugani, Romagnoli, Benassi, Bernardeschi possono tranquillamente giocare nell’Under 21. Ventura giustamente li ha convocati perché sa che possono stare in nazionale".



Sulla situazione dei giovani in Italia: "Le squadre hanno più coraggio a lanciare i giovani? Qualche squadra è stata costretta, altre è stata più coraggiosa rispetto agli anni passati, ma questa dovrebbe essere la normalità. Diciamo che da noi i ’92-’93 sono ancora considerati giovani, all’estero i giovani sono i ’97 e i ’98, fuori c’è più coraggio a lanciare i diciottenni, in Italia siamo sulla buona strada, i talenti ci sono come sta dicendo questo campionato. Dobbiamo dargli il tempo anche di sbagliare. Ci sono dei blocchi che si stanno formando, c’è il blocco del Milan, dell’Atalanta, del Sassuolo del Bologna e del Brescia e faccio un applauso a queste società. Un nome nuovo sul quale scommettere? Non mi piace parlare dei singoli, Locatelli sta facendo molto bene, è un ragazzo che sta già facendo cose buone da diversi anni".