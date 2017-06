Italia, turnover e 3-5-2 contro l'Olanda

Archiviata la pratica Albania, Gian Piero Ventura è concentrato a preparare l'amichevole di martedì sera ad Amsterdam contro l'Olanda. Situazione particolare, visto che gli Orange sono reduci dal ko in Bulgaria e conseguente esonero di Blind (in panchina ci sarà il vice Grim). Il ct azzurro ne approfitterà per fare un po' di turnover, accantonare momentaneamente il 4-2-4 e tornare alla difesa a tre.



In porta partirà titolare Donnarumma - vera e propria prova del post-Buffon, in difesa sarà protetto dal trio Romagnoli-Bonucci-Rugani. In mezzo, nel centrocampo a cinque, altri due cambi anche se la cerniera centrale De Rossi-Verratti verrà confermata, così come Zappacosta sull'esterno di destra. Dall'altra parte Darmian mentre Parolo completerà il reparto, anche se Gagliardini scalpita e probabilmente avrà chance a gara in corso. Davanti, infine, turno di riposo per Belotti visto che Immobile dovrebbe essere affiancato da Eder.



I nostri rivali potrebbero schierarsi con un 4-3-3: Zoet; Karsdorp, De Ligt, Hoedt, Blind; Sneijder, De Roon, Wjnaldum; Promes, Dost, Depay.