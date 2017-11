Italia, ti tocca ribaltare anche la storia

Anche i numeri giocano contro l'Italia. Lunedì a San Siro gli Azzurri devono ribaltare il risultato dell'andata in Svezia, con la sconfitta per 1-0 che ha messo in serio pericolo la nostra partecipazione al Mondiale. E al di là delle analisi tecniche e tattiche della partita disputata e di quella che si giocherà, ci sono una serie di statistiche che di certo non faranno piacere a Ventura.



RIMONTE IMPOSSIBILI - Nella storia delle qualificazioni mondiali, nessuna squadra europea ha mai ribaltato l'1-0 in trasferta nella gara di ritorno. Certo, i casi non sono tanti, appena quattro, ma Olanda, Repubblica Ceca, Bosnia e proprio la Svezia (nel 2013 contro il Portogallo) non riuscirono a sfruttare il fattore campo.



SCONFITTE PESANTI - Solo in un'altra occasione l'Italia ha perso due partite nella fase di qualificazione ai Mondiali: è capitato nel 1958 quando gli Azzurri persero 3-0 in Portogallo e poi la gara decisiva a Belfast contro l'Irlanda del Nord. Stavolta è successo in Spagna e in Svezia e anche oggi, come allora, rischiamo di restare fuori dal Mondiale.



DUE GOL, UN'IMPRESA - Nelle ultime 5 partite, quelle giocate nella stagione 2017-18, l'Italia non è mai riuscita a segnare più di un gol. Gli Azzurri sono stati travolti 3-0 dalla Spagna il 2 settembre, poi hanno trovato la rete contro Israele (Immobile), Macedonia (Chiellini) e Albania (Candreva), restando di nuovo a secco in Svezia. A San Siro, se si vorranno evitare i supplementari, bisognerà vincere almeno 2-0...