Italia, Tavecchio: "Nuovo ct non prima di giugno"

Carlo Tavecchio ha fatto il punto sulla ricerca del nuovo ct azzurro: "Chi farà le convocazioni per la gara contro l'Inghilterra? Sono in carica fino al 29 gennaio, per quella data spero ci sia un nuovo tecnico ma non credo. Il giorno dopo Italia-Svezia ho avuto contatti con mezza Europa ed erano contatti positivi ma nessun allenatore sottoscrive un impegno prima di giugno perché sono tutti contrattualizzati. Non dico altro".



Il presidente dimissionario della Figc ha spiegato che tipo di figura cercherà la Federazione: "Serve una figura tecnica che vada al di là dell’essere allenatore. Occorre un selezionatore che sappia operare nel poco tempo a disposizione".



Poi, sulla elezione del prossimo presidente federale: "Finora non ho detto una parola, se ci sarà il momento dirò anche io qualcosa. Per ora non spendo nessun endorsement. Spero che la competizione sia serena e vinca il migliore. Se è vero che la Federazione è composta da componenti, ognuna non può esimersi dall'individuare un soggetto''.