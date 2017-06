Italia, Tavecchio: "Inevitabile l'allontanamento di Pellè"

Anche il presidente della Figc Carlo Tavecchio è intervenuto sulla vicenda Pellè: "Non sapevo i termini, non mi occupo di labiali, mi ha spiegato tutto Oriali e sentite le frasi non si poteva non considerare la gravità delle parole". Il n.1 della Federcalcio ha aggiunto: ''E' stata dura prendere una decisione di questo tipo, bisogna essere onesti, ma era inevitabile. C'era anche un atteggiamento estetico che è andato in mondovisione, era inevitabile''.



Tavecchio ha quindi preso le difese del ct Ventura: "Lasciamolo lavorare, è una grande persona, molto seria, sono sempre straconvinto della scelta. Se ci avessero detto che avremmo pareggiato con la Spagna saremmo stati contenti e poi abbiamo rischiato di vincere''.