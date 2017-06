Italia, Tavecchio in esclusiva: "Voglio vincere ma senza infierire"

E' il tormentone che precede la partita contro il Liechtenstein: all'Italia non serve solo vincere ma anche farlo con tanti gol. Carlo Tavecchio, però, si schiera con Ventura e Buffon: "Io voglio solo vincere, senza umiliare nessuno. L'importante sono i tre punti, se poi cono tanti gol meglio ma il calcio non è uno sport in cui inferire" le parole rilasciate in esclusiva a Premium Sport.



Il presidente Figc ha anche parlato delle novità nelle convocazioni del ct: "La rivoluzione giovane era già nei programmi del mister, gli infortuni poi hanno accelerato il processo. Il ricambio è necessario per il futuro, nessun giocatore è eterno e questi sono i momenti più propizi per una scelta del genere".



Infine, su Simone Zaza, uno dei giocatori a cui Tavecchio è più legato: "Sono contento di rivederlo qui, è un ragazzo alla mano, giovane e lo vedo bene in prospettiva azzurra".