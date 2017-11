Italia, Tavecchio: "Ho scelto io Ventura, non dormo da quattro giorni"

Carlo Tavecchio ha parlato a Le Iene dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2018, ecco un'anticipazione dell'intervista che andrà in onda domenica sera alle 21 su Italia 1: "È stata una debacle tecnica, scelte di formazione sbagliate. Colpa dell'allenatore? Per forza, devo dirlo".



L'inviato lo incalza, chi ha scelto Ventura? E il presidente federale risponde con la voce rotta: "Ho scelto io il ct, per questo non dormo tranquillo. Sono quattro giorni che non dormo".



E ancora: "Abbiamo giocato male. Con i cross? Sì ma loro avevano difensori alti 1.90... Dovevamo aggirarli con i piccoletti ma sono rimasti in panchina".