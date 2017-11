Italia, Tavecchio esonera Ventura e non si dimette

Circa due ore di vertice per fare il punto della situazione dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale 2018 in Russia: nella sede della Figc si è parlato di quale strada intraprendere per far rinascere la Nazionale e come continuare nel rinnovamento del calcio italiano. Due le decisioni ufficiali: Ventura è stato esonerato mentre Tavecchio (che ha la fiducia del presidente Fifa Infantino e di alcune big della serie A, essendo anche commissario della Lega di A) non si è dimesso da presidente federale.



"Sono indisponibile alle dimissioni" avrebbe detto Tavecchio per poi assumersi la responsabilità di sottoporre lunedì al Consiglio federale una serie di proposte sulle quali i consiglieri saranno chiamati ad esprimersi. Cosimo Sibilia, presidente Lega Nazionale Dilettanti, ha confermato: "Al Consiglio federale presenterà un nuovo programma sul quale metterà la fiducia. Vedremo cosa dirà e decideremo". Se Tavecchio si presentasse con il sì di Carlo Ancelotti, riuscirebbe a far tornare il sereno sulla sua figura.



Oltre a Tavecchio e Sibilia, presenti al vertice anche i rappresentanti delle componenti del calcio italiano: il presidente dell'Assocalciatori Damiano Tommasi, quello dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri, il commissario straordinario della Lega B Mauro Balata, il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina e il capo degli arbitri Marcello Nicchi.

TAVECCHIO: "GRANDI NOMI PER LA PANCHINA, LUNEDI' IL CONSIGLIO"

Queste le parole di Carlo Tavecchio: "Ho parlato con Ventura e gli ho comunicato che non abbiamo più necessità delle sue collaborazioni, dei suoi servizi. Da oggi non è più l’allenatore della Nazionale. Abbiamo pensato ad allenatori importanti e vedremo di portarli possibilmente a termine. Ho convocato consiglio federale per lunedì dove esporrò un programma che terrà conto dal punto di vista tecnico organizzativo anche dei collegamenti con alcune leghe. Presenterò questa proposta in modo che il consiglio parlerà e discuterà su questo".

MALAGO': "NESSUNA VOGLIA DI POLEMICA CON TAVECCHIO E ULIVIERI"

Giovanni Malagò, presidente del Coni, preferisce non replicare alle parole di Ulivieri: "Non polemizzo, può dire quello che vuole ma non è stato un esempio di stile ed educazione in questo caso". Stessa linea sulle decisioni di Tavecchio: "Lo riconosco come capo del calcio ma ciò non toglie che sono libero di esprimere la mia opinione. Prendo atto delle sue non dimissioni e dell'esonero di Ventura, il Coni non ha il potere di commissariare. Giusto che il calcio convochi un Consiglio federale, vedremo cosa succederà". Infine, su Ancelotti: "Chi non lo vorrebbe nella propria squadra?".

ULIVIERI: "NON RIESCO A VEDERE MALAGO' COME NOSTRO CAPO"

Renzo Ulivieri ha commentato ai nostri microfoni le decisioni scaturite dal vertice federale: "Tavecchio non si è dimesso per scelta personale ma non credo che il lavoro intrapreso sul sistema calcio c'entri con i risultati azzurri, che riconosco essere disastrosi. Abbiamo deciso che strada intraprendere nel consiglio federale e non si è parlato di Ancelotti: troppo presto per pensare a un nuovo ct". Infine, attacco a Malagò: "Esagerate le sue dichiarazioni, si è fatto la domanda da solo e si è risposto. Mi aspettavo un altro atteggiamento, in questo momento fatico a vederlo come nostro capo".

TOMMASI: "NON SI VUOLE RIPARTIRE DA ZERO"

Il parere di Damiano Tommasi: "Andare ad elezioni con una progettualità più credibile e con nuove persone, non si risolvono i problemi del calcio italiano con l'esonero del ct. Altrimenti si continuerà a rigirare la stessa minestra che è rimasta indigesta a parecchi. Ancelotti? Non lo so, noi siamo andati via e non abbiamo voluto sentire altro. Qualsiasi progetto passa da un passo indietro di tutto il consiglio federale, in un paese normale succede questo".



"La mia prima domanda - ha raccontato il presidente Aic, parlando del vertice dopo il flop Mondiale - è stata sulle dimissioni, le altre componenti non hanno chiesto nulla, non abbiamo voluto sentire altro. Mi sembra non ci sia la volontà di ripartire da zero. Vedremo nel prossimo consiglio federale” ha poi aggiunto Tommasi lasciando la sede della Federcalcio.

NICCHI: "PRIMA DI DARE UN CARTELLINO RAGIONIAMO"

"Noi siamo tranquilli, ai Mondiali comunque noi arbitri andremo e faremo la nostra bella figura". Lo ha detto il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi. "Noi diciamo sempre quel che pensiamo, e prima di dare un giallo o un rosso siamo cauti e ragionevoli".