Italia, Tavecchio chiama Ancelotti: è l'uomo della svolta

Carlo Ancelotti c.t. Ecco la carta che si gioca Carlo Tavecchio per ripartire dopo l'eliminazione dal Mondiale. La rosa dei candidati alla sostituzione di Gian Piero Ventura sulla panchina della Nazionale si è ristretta di fatto a un solo grande nome, quello dell'allenatore emiliano: sarebbe un'operazione in stile Conte che la Figc vede come rilancio, almeno dal punto di vista sportivo, proprio come lo fu l'arrivo dell'ex tecnico della Juve dopo il disastro del 2014 in Brasile.



Tra Ancelotti e Tavecchio ci sono già stati contatti, ma prima di accelerare i tempi, va prima risolta la vicenda Ventura. Lo farà nel pomeriggio il d.g. della Federcalcio, Michele Uva, dopo l'incontro a Roma tra i vertici federali: resta da capire solo quale sarà la soluzione (esonero, risoluzione consensuale o dimissioni), ma il divorzio è scontato. Poi si proverà a convincere Carletto, considerato l'uomo della svolta per i suoi successi internazionali (tre Champions e 4 campionati nazionali vinti in 4 paesi diversi) e per la capacità di gestione del gruppo. Via dal Bayern a fine settembre, inoltre, a differenza degli altri grandi nomi ora Ancelotti è libero e la Figc lo vuole sulla panchina della Nazionale già in primavera per le amichevoli contro Inghilterra e Argentina.



Tavecchio, da parte sua, non intende rassegnare le dimissioni: la Federazione si fa forza guardando ai risultati ottenuti in questi tre anni di gestione, soprattutto fuori dal campo, per quanto le nazionali giovanili, con le semifinali raggiunte dall'Under 21 all'ultimo Europeo, il terzo posto al Mondiale Under 20 e il secondo posto all'Europeo Under 19, abbiano dato grandi soddisfazioni.



I veri successi, tuttavia, sono altri, dai centri federali ai bilanci in regola, passando per l'assegnazione dell'Europeo Under 21 e soprattutto l'utilizzo del VAR, che ha visto l'Italia in prima fila. Anche per questo Tavecchio gode dell'appoggio di Infantino, presidente della Fifa. E anche di questo si fa forza.