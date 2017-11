Italia-Svezia, Ventura col 3-5-2 rivoluzionario

Per la decisiva sfida mondiale contro la Svezia, il ct Ventura dovrebbe confermare l'Italia con il 3-5-2, lasciando ancora fuori Insigne ma inserendo tante novità rispetto all'andata dello spareggio. Queste le indiscrezioni della vigilia che arrivano da Appiano Gentile dal nostro Simone Malagutti: al posto di Verratti squalificato agirà Jorginho (che così diventerà ufficialmente italiano), Bernardeschi vince il ballotaggio con Florenzi e agirà da mezz'ala sinistra e davanti, insieme a Immobile, ci sarà Gabbiadini.



Il giocatore della Juventus potrebbe trasformare anche la squadra in un 3-4-1-2. De Rossi out per un problemino fisico. Con Ekdal infortunato, la Svezia dovrebbe giocare così: Olsen; Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Johansson, Forsberg; Toivonen, Berg.

I CONVOCATI

PORTIERI. 1 Buffon, 12 Donnarumma, 14 Perin

DIFENSORI: 13 Astori, 15 Barzagli, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 4 Darmian, 2 Rugani, 21 Zappacosta

CENTROCAMPISTI: 16 De Rossi, 7 Jorginho, 5 Gagliardini, 18 Parolo, 8 Florenzi, 20 Bernardeschi, 6 Candreva

ATTACCANTI: 9 Belotti, 17 Eder, 22 El Shaarawy, 23 Gabbiadini, 11 Immobile, 10 Insigne