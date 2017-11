Italia-Svezia, San Siro tricolore

Gian Piero Ventura ha chiamato all'appello San Siro e San Siro dà la prima risposta. Anzi, la seconda, perché i biglietti polverizzati in pochi giorni avevano già dimostrato l'amore degli italiani per la Nazionale. I 72 mila spettatori del Meazza sono già pronti a comporre una coreografia speciale per caricare gli Azzurri prima della partita che deve portarci al Mondiale.



Lunedì sera, infatti, lo stadio milanese diventerà tricolore grazie a una iniziativa di Federcalcio e Poste italiane, sponsor degli azzurri: le due curve si tingeranno una di rosso e l'altra di verde, grazie ai cartoncini che verranno distribuiti, mentre la tribuna si colorerà di bianco. La speranza è che l'atmosfera possa dare una mano alla squadra.