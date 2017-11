Italia-Svezia, l'arbitro sarà lo spagnolo Mateu Lahoz

"Mateu Lahoz è fantastico, perché non gli piacciono gli artisti della piscina" disse di lui José Mourinho, uno che con gli arbitri storicamente non è andato sempre d'accordo, ai tempi in cui il portoghese allenava il Real Madrid e sfidava il Barcellona del tiki taka. "Un arbitro può sbagliarsi, ma Mateu Lahoz modifica il modo di giocare di una squadra: chi sta in campo non sa quando è fallo e quando non lo è" disse invece di lui Tito Vilanova, ex tecnico del Barça oggi scomparso.

Difficile quindi sapere cosa aspettarsi lunedì sera a San Siro, quando il fischietto spagnolo, 40 anni, dirigerà la delicatissima sfida di ritorno tra Italia e Svezia che vale l'accesso al Mondiale russo. Arbitro della comunità valenciana, 40 anni, insegnante di ginnastica, internazionale dal 2011, Mateu Lahoz ha una personalità fortissima, tanto che in Spagna si è soliti dire che esistono le regole del calcio e "quelle di Mateu", accusato da più parti di essere incoerente. Un giorno strigliò Messi a muso duro: "Non sopporto chi protesta!".

Per quanto riguarda i precedenti, il fischietto spagnolo ha diretto l’Italia solo una volta (3-0 alla Nord Irlanda, qualificazioni a Euro 2012, 11 ottobre 2011) e mai la Svezia. Il bilancio con le italiane è abbastanza positivo per i club: la Juve ha vinto a Monaco 2-0 (semifinale di Champions 17) e 2-1 col Borussia (ottavi 2015), mentre il Napoli ha battuto il Benfica (ai gironi dell'anno scorso) e perso con il Man City 2-1 in Inghilterra.