Italia-Svezia, De Rossi si scusa con gli svedesi per i fischi all'inno

Che gli azzurri non fossero d'accordo con i fischi di San Siro all'inno svedese lo avevano dimostrato gli applausi con cui Buffon ha voluto accogliere gli avversari, quasi invitando il pubblico a rispettare i giocatori scandinavi. Due giorni dopo Italia-Svezia, arriva un'altra testimonianza in tal senso: Mikael Lustig (ma anche Pontus Jansson) ha raccontato che dopo il match Daniele De Rossi è salito sul pullman svedese per chiedere scusa dei fischi e fare gli auguri alla squadra in vista dei Mondiali. Un gesto molto apprezzato dagli avversari.

Intanto Lustig è nell'occhio del ciclone perché, alla fine dell'inno svedese, probabilmente irritato per i fischi ricevuti ha gridato "Jävla fittor är dom", espressione che viene usata per denigrare la virilità degli uomini. La stampa locale ha attaccato il giocatore che ora rischia di essere escluso in vista della spedizione russa.