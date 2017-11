Italia-Svezia alle 20.45: a San Siro c'è in palio il Mondiale

Toccherà a loro, ai reduci di Berlino Buffon, Barzagli e De Rossi (che però non giocherà) ricordare agli altri come si fa, toccherà a Ventura inventarsi qualcosa per rivoluzionare un'Italia fin qui deludente costretta a rincorrere una Svezia senza campioni. Toccherà ai 74 mila di San Siro prendere gli Azzurri per mano in una di quelle notti da dentro o fuori. Perché non ci saranno appelli: o sarà Mondiale o sarà Apocalisse per usare i termini del presidente della Figc, Tavecchio.



Tutto o niente: vincere con almeno due gol di scarto per ribaltare 1-0 di Solna e lasciare intatta la storia. L’ultima e l’unica Italia senza Mondiale risale al 1958. Vincere o morire, calcisticamente parlando perché di fronte con tutto rispetto non avremo né Spagna, né Germania, né Argentina, ma una Svezia senza Ibra. Conteranno testa, cuore e tattica, lo ha ripetuto il c.t. in una vigilia tormentata da ombre e dubbi: una specie di agonia in attesa di un sussulto… quello che Ventura si aspetta dal gruppo al di là degli interpreti che scenderanno in campo.



Non cambierà probabilmente il modulo: sarà sempre 3-5-2. Ma qualcosa negli uomini invece sì. Fuori Verratti, squalificato, fuori anche De Rossi e Belotti, dentro Florenzi (favorito su Bernardeschi), Gabbiadini e Jorginho al debutto con Ventura nella notte più importante. Per lui fin qui solo 24 minuti in maglia azzurra nella gestione Conte. Ancora panchina invece per Lorenzo Insigne, magari il magnifico lo farà a gara in corso. Perché nella notte gelida di Milano questa volta serviranno tutti, ma soprattutto servirà un'italia capace di fare l'Italia.