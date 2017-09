Italia, Spinazzola e Immobile inadeguati: ma Ventura non è l'unico colpevole

Da "Furie azzurre" a "Che Italia è questa?": in 90 minuti l'Italia di Giampiero Ventura si è giocata qualificazione (sarà spareggio) e credibilità: ok, d'accordo, Ventura ha sbagliato uomini e disposizione. Inadeguati Spinazzola e Immobile, assurdo il 4-2-4 contro i maestri del palleggio e del possesso; fuori condizione parecchi azzurri, Buffon compreso, e l'impressione generale di una squadra arrivata impreparata all'appuntamento decisivo.



Si poteva fare di più e meglio, magari aggiungendo un centrocampista a De Rossi e Verratti per chiudere il giro palla degli spagnoli e aiutare nelle scalate gli esterni, sempre in difficoltà contro un avversario che aveva più qualità e idee. Inoltre, l'aver cambiato impostazione e disposizione a causa dell'infortunio di Chiellini può aver tolto certezze al gruppo. Se l'allenatore cambia idea per l'assenza di un giocatore, gli altri possono pensare che non abbia le idee chiare.



Detto questo, il momento generale del calcio italiano ci dice che nella seconda giornata di Serie A, su 220 giocatori impiegati nelle formazioni iniziali, 107 erano stranieri, il 48%. Roma: 10 su 11. Lazio: 9 su 11. Inter e Napoli: 8 su 11. Juventus: 7 su 11. Sono le grandi che hanno preferito puntare sulle risorse estere piuttosto che sugli italiani. Inoltre, eccezion fatta per il Napoli di Sarri, quasi tutte le squadre top privilegiano un calcio di riferimento che si adatta agli avversari. Se a tutto questo aggiungiamo l'età avanzata di alcuni campioni azzurri, avremo il quadro completo della situazione. Inutile e troppo facile dare tutte le colpe a Ventura. Guardiamoci in faccia e prendiamoci le nostre responsabilità. Tutti, stampa compresa.