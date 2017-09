Italia, sorpresa Ventura: Insigne out, Montolivo in

Insigne no, Verratti trequartista, Montolivo titolare. Queste al momento le scelte di Ventura per la partita di sabato sera a Madrid contro la Spagna. Il talento napoletano vive un momento di forma strepitoso, ma il ct lo vede più utile come carta da giocarsi a partita in corso. La novità inaspettata sarebbe l'ex capitano del Milan titolare, provato a centrocampo al fianco di De Rossi.

Dalla Spagna, alla Spagna. Montolivo lo scorso ottobre uscì dallo Juventus Stadium con il crociato sinistro rotto e dopo i biechi insulti dei suoi detrattori sui social, ora è pronto a prendersi la rivincita. Ventura non ci ha pensato un momento, appena il rossonero si è ripreso lo ha immediatamente riportato in gruppo e visto il positivo inizio di stagione con la maglia del Milan pensa di farlo partite dal primo minuto al Bernabeu.

Restano ancora tre giorni per fare le scelte definitive, ma tutto porta verso il 3-4-1-2. Due indizi, oltre al lavoro sul campo, lo confermano: all'andata l'Italia raddrizzò la gara di Torino passando nel finale proprio al 3-4-1-2, lo stesso modulo utilizzato anche lo scorso giugno in amichevole contro l'Olanda, quando Ventura aveva dichiarato che quella gara sarebbe stata un'occasione per provare soluzioni anti-Spagna.

In ogni caso al centro della difesa a tre ci sarà Bonucci, alla prima presenza azzurra da milanista, che ritroverà i suoi compagni di difesa alla Juventus.

La probabile formazione (3-4-1-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Conti, De Rossi, Montolivo, Darmian; Verratti; Belotti, Immobile.