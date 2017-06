Italia sempre più giù: sedicesimo posto nel ranking Fifa

Nonostante i 10 punti nelle prime quattro gare del girone di qualificazione ai Mondiali e il buon 0-0 contro la Germania, arrivano cattive notizie per l'Italia dal ranking Fifa. Gli azzurri sono scesi al sedicesimo posto, perdendo tre posizioni nell'ultima rilevazione di fine ottobre e sei posizioni in meno negli ultimi tre mesi, superati anche dalla Croazia. In testa c'è sempre l'Argentina, ritorna secondo il Brasile che scavalca la Germania. Grande balzo della Svizzera che arriva ai margini della top ten, il Cile sale quinto.

LA CLASSIFICA

01 Argentina 1.634

02 Brazil 1.544

03 Germania 1.433

04 Belgio 1.368

05 Cile 1.362 +1

06 Colombia 1.345

07 Francia 1.305

08 Portogallo 1.229

09 Uruguay 1.187

10 Spagna 1.166

11 Svizzera 1.129

12 Galles 1.121

13 Inghilterra 1.114

14 Croazia 1.103

15 Polonia 1.089

16 ITALIA 1.083