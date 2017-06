Italia, scoppia il caso per l'accordo Figc-Intralot. Anche Ranieri attacca

E' scoppiato un vero e proprio caso sull'accordo tra la Federcalcio e Intralot, società internazionale di scommesse. "Nessuno sponsor sulla maglia azzurra" ha dovuto precisare la Figc a proposito delle polemiche sulla sponsorizzazione "Premium". "E' bene chiarire che accordi di questo tipo non prevedono alcun logo sulla maglia, che rimane del tutto pulita (come da regole Fifa), e neppure sulle tute. L'immagine che si vede in giro e' solo una photo opportunity, un dono di tipo personale come quelli fatti tante volte a sponsor, politici, appassionati e giornalisti" hanno sottolineato da via Allegri.



Tuttavia la precisazione non è sufficiente per i senatori del Pd Franco Mirabelli e Stefano Vaccari, che avevano sollevato la questione: "Il problema della sponsorizzazione Premium delle nostre nazionali di calcio da parte di Intralot Spa non si riduce alla presenza o meno del relativo logo sulla maglia, ma consiste nella stessa associazione di una multinazionale di scommesse e gioco online, anche d'azzardo, a formazioni sportive che rappresentano l'Italia nel mondo e che dovrebbero diffondere ben altri valori. Apprezziamo che la Figc si stia ponendo il problema, ma ancora non ci siamo".



Sul tema si è espresso anche l'allenatore del Leicester Claudio Ranieri: "Una societa' di scommesse come sponsor azzurro? Non è giusto, io rifiutai di fare l'ambassador per una birra".

IL CODACONS DENUNCIA LA FIGC

Il Codacons ha deciso di denunciare alla Procura di Roma la Figc per la vicenda Intralot. "Si tratta di una scelta pericolosissima, perché pubblicizzare una società del gioco attraverso uno sport come il calcio seguito da milioni di giovanissimi, rischia di avvicinare i soggetti più a rischio al gioco d'azzardo, con possibile incentivo del fenomeno della ludopatia", spiega l'Associazione dei consumatori

L'AIC ALLA FIGC: "NON USATE L'IMMAGINE DEI GIOCATORI"

"L'Aic non darà l'assenso a questo contratto pubblicitario. Ne abbiamo fatto formale comunicazione al presidente federale, Carlo Tavecchio, comunicando che non ci sarà il permesso all'impiego dell'immagine dei giocatori della Nazionale". Lo ha detto il vicepresidente dell'Associazione italiana calciatori, Umberto Calcagno, in merito all'accordo tra la Figc e Intralot, spiegando che lo sponsor "non potrà usare l'immagine dei giocatori e del gruppo azzurro, ma potrà essere associata, ad esempio, solo agli stemmi della Figc".