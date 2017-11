Italia, Sacchi: "Ventura? Nessun mago può risolvere i problemi"

Giovanni Galli

“Le responsabilità della sconfitta sono di tutto il movimento calcio: la politica fatta fino ad oggi è stata quasi esclusivamente rivolta agli interessi dei club. Finché la Lega prevarrà sulla Federazione sarà difficile vedere una Nazionale competitiva.”

Daniele Massaro

“In questi anni c’è stato un buco generazionale, a livello di qualità. Ho sentito poche persone dire che bisognerebbe ricominciare dai giovani: vi ricordate Vicini dopo il Mondiale di Bearzot? Prese il blocco azzurro dell’Under 21 e ricominciò da lì, costruendo una grande squadra e ottenendo dei buoni risultati.”

Paolo Rossi

“Non siamo riusciti, da un punto di vista qualitativo, a sostituire campioni come Pirlo e Totti. Non abbiamo avuto ricambi. Oltre ad una mancanza, nell’ultimo periodo, di gioco. Ho visto poche idee in questa Italia”.