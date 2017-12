Italia, rischia di essere annullata l'amichevole con l'Argentina

L'amichevole Italia-Argentina, in programma a Basilea il prossimo 23 marzo, potrebbe saltare. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, la federazione albiceleste invierà a breve una lettera alla Figc per annunciare l'intenzione di non disputare e quindi annullare il test a due mesi dal Mondiale dopo l'eliminazione degli azzurri dell'ex ct Ventura.



L'Argentina non vorrebbe infatti rischiare infortuni in vista dell'appuntamento in Russia e inoltre l'incasso non sarebbe più quello prospettato: il flop con la Svezia avrebbe fatto dunque perdere appeal alla nostra Nazionale (in cerca di un nuovo commissario tecnico). Non dovrebbe invece essere in pericolo l'altra amichevole di lusso con l'Inghilterra (a Wembley tra il 27 e il 28 marzo).