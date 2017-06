Italia, record Donnarumma: sarà il più giovane portiere in campo dal 1'

Record in vista per Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan con ogni probabilità debutterà dall'inizio con la maglia dell'Italia nell'amichevole che la squadra di Ventura disputerà martedì sera ad Amsterdam contro l'Olanda. L'estremo difensore diventerà così il più giovane portiere azzurro a scendere in campo dall'inizio, all'età di 18 anni e 31 giorni.



Un altro primato dopo quello ottenuto lo scorso 27 agosto quando Donnarumma entrò nella ripresa del test con la Francia a Bari all'età di 17 anni e 189 giorni (più giovane portiere italiano).



Numeri davvero incredibili se si tiene conto che, come ricorda la Gazzetta dello Sport, Buffon esordì a 19 anni in azzurro (playoff mondiali con la Russia) e giocò dal primo minuto il 10 ottobre 1998 quando di anni ne aveva 20. Donnarumma sta davvero bruciando le tappe.