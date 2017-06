Italia, prove di tridente offensivo. Si ferma Politano

Archiviata la rotonda - ma non troppo - vittoria contro il Liechtenstein, l'Italia è tornata ad allenarsi in vista dell'amichevole contro la Germania. Gli azzurri sono tornati in Italia domenica in mattinata e nel pomeriggio si sono diretti a Milanello dove hanno approfittato delle strutture del Milan per preparare la sfida di martedì a San Siro. Per i titolari del match di qualificazione mondiale solo lavoro defaticante, allenamento agli ordini di Ventura per tutti gli altri.



Il ct, nonostante la buona prova di sabato, contro i campioni del mondo potrebbe tornare al più solido 3-5-2 viste le dichiarazioni post-Liechtenstein: "Non siamo ancora pronti ad affrontare avversari del genere con quattro giocatori offensivi". Ventura ha anche annunciato un po' di turnover, con l'impiego di Darmian e Parolo.



Eppure le indicazioni uscite dall'allenamento a Milanello parlano di prove di tridente offensivo - per un alternativo 4-3-3 - ma anche di difesa a tre, in vista di un possibile 3-4-3. Nessun problema per Eder, uscito acciaccato dal Rheinpark Stadion, che si è allenato alla cyclette e dovrebbe essere regolarmente disponibile contro la Germania. Si ferma invece Politano: il giocatore del Sassuolo ha rimediato un problema alla caviglia sinistra durante la partitella.