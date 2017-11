Italia, proposta dagli Usa: torneo estivo tra escluse dal Mondiale

La più grande preoccupazione del popolo italiano dopo l'esclusione dell'Italia dal Mondiale è stata la rinuncia alle grigliate estive con gli amici per le partite davanti alla tv. Ebbene, non sarà esattamente la stessa cosa, anzi, di sicuro non lo è, ma dagli Stati Uniti - stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport - arriva la proposta (magari ai limiti dell' "indecente" per qualcuno) di un torneo tra grandi escluse da giocare nello stesso periodo.



La nazionale a stelle e strisce, evidentemente, è tra le big che salteranno l'appuntamento in Russia: non hanno la nostra storia, ma era dal 1990 che avevano sempre partecipato al Mondiale, spesso superando la fase a gironi. Così è nata l'idea di invitare anche le altre big, oltre agli Azzurri quattro volte campioni: l'Olanda, semifinalista nel 2014 e seconda nel 2010, il Cile, reduce da due trionfi consecutivi in Coppa America, e il Ghana, altra presenza più o meno fissa nella storia recente che ha fallito la qualificazione. Poi, magari, verranno fuori anche altri nomi.



Se, come e quando si svolgerà il torneo non è ancora stato stabilito: di sicuro si tratterebbe di amichevoli che non rientrano nel calendario Fifa e il rischio, ovviamente, è che i club non mettano a disposizione i propri calciatori. Ecco perché al momento l'idea non sembra molto praticabile.