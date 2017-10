Italia, playoff a Milano o Palermo. Possibile anche Genova

Non è ancora stato deciso lo stadio dove l'Italia di Ventura giocherà i playoff Mondiali (tra il 9 e il 14 novembre). In corsa restano principalmente Milano con San Siro e Palermo con il Renzo Barbera. Da non escludere anche l'ipotesi Marassi, a Genova. Molto dipenderà dall'avversario che gli azzurri troveranno sulla loro strada.



La vittoria sul campo dell'Ucraina ha spinto la Croazia tra le teste di serie e quindi Modric e compagni non potranno affrontare la nostra Nazionale.

In prima fascia oltre a Italia e Croazia anche una tra Portogallo e Svizzera (decisiva la sfida di questa sera) e Danimarca, che retrocederebbe soltanto in caso di clamoroso scivolone della Francia contro la Bielorussia.



Le non teste di serie, e quindi possiibli rivali della squadra di Ventura sono Grecia (davvero difficile pensare a un flop contro Gibilterra), Irlanda del Nord, Irlanda e Svezia. Il sorteggio si terrà a Nyon il 17 ottobre.