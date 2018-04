Italia, Pellegrini: "Siamo stufi di vedere vincere gli altri"

Dopo la sconfitta contro l'Argentina, l'Italia lavora per preparare l'amichevole contro l'Inghilterra di martedì. Lorenzo Pellegrini ha parlato in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Manchester: "Tutti noi vogliamo ripartire per lasciare un segno, anche se sappiamo che non è semplice: non succede dalla mattina alla sera. Ma il lavoro paga sempre. Basta pensare a ciò che è successo contro la Svezia, non ci sono blocchi mentali".



Il centrocampista della Roma continua: "Siamo forti, dobbiamo solo fare gruppo e crescere insieme: dobbiamo farlo per noi, per l'Italia e per l'orgoglio. Ci siamo stancati di vedere vincere sempre gli altri e possiamo crescere come modo di vedere il calcio anche se il movimento è in difficoltà negli ultimi anni. Purtroppo davanti a noi abbiamo tanto tempo, sfruttiamolo per risalire".



Infine, su Di Biagio e Buffon: "Il mister è carico e ha voglia di dimostrare le sue e le nostre qualità. Gigi è un capitano vero, ti dà serenità e ti aiuta in qualsiasi momento. Le critiche? È un professionista, è abituato alle pressioni".