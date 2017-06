Italia, Pellè escluso dai convocati per la Macedonia

Graziano Pellè è stato escluso dalla lista dei convocati della Nazionale italiana per la sfida di domenica contro la Macedonia. La decisione arriva dopo la mancata stretta di mano tra la punta e Giampiero Ventura nel momento della sostituzione con Immobile contro Spagna e nonostante le scuse pubbliche di Pellé postate su Instagram.



Ecco il comunicato della Figc: "Il Commissario Tecnico Gian Piero Ventura, d'intesa con la FIGC, ha deciso di escludere il calciatore Graziano Pellè dalla lista dei convocati per la gara con la FYR Macedonia in programma domenica 9 ottobre a Skopje, per il comportamento irrispettoso tenuto al momento della sostituzione durante la gara di ieri con la Spagna. Far parte della Nazionale comporta infatti la condivisione di valori e l’assunzione di atteggiamenti consoni alla maglia azzurra, a cominciare dal rispetto nei confronti dello staff, dei compagni di squadra e dei tifosi. Il calciatore farà ritorno oggi nel proprio club di appartenenza".

LE SCUSE DI PELLE': "FATTA UN'ALTRA CAVOLATA"

L'attaccante azzurro aveva voluto chiedere scusa al comissario tecnico su Instagram: "Eh sì! Purtroppo,mi capita nuovamente di fare una cavolata. Un comportamento inaccettabile,nei confronti del mister in primis e di riflesso ai miei compagni, che hanno sempre dimostrato di avere dei valori importanti all'interno di un fantastico gruppo ITALIA nel quale facciamo parte. Come ogni errore grave, si subiscono sempre delle conseguenze. Ed è giustissimo che io mi prenda delle responsabilità sull'accaduto. Era doveroso rivolgere le scuse di cuore a tutti".

"Eh si!!Purtroppo,mi capita nuovamente di fare una cavolata.Un comportamento inaccettabile,nei confronti del mister in primis e di riflesso ai miei compagni ,che hanno sempre dimostrato di avere dei valori importanti all'interno di un fantastico gruppo ITALIA nel quale facciamo parte.Come ogni errore grave,si subiscono sempre delle conseguenze.Ed e' giustissimo che io mi prenda delle responsabilità sull'accaduto.Era doveroso rivolgere le scuse di cuore a tutti". Graziano Una foto pubblicata da Graziano Pellè (@gpelle19_official) in data: 6 Ott 2016 alle ore 17:00 PDT

PARLA ORIALI

Sulla vicenda legata all'esclusione di Pellè, è intervenuto anche il team manager azzurro Gabriele Oriali: "Pur prendendo atto che il ragazzo da ieri sera si è scusato con i compagni, con il tecnico e con la Federazione, riconoscendo l'errore, i calciatori della Nazionale hanno il compito di rappresentare il Paese e devono essere da esempio per i nostri tesserati, per gli appassionati e per i tantissimi tifosi che ci seguono sempre con entusiasmo. Per questo, ci sono delle regole che tutti coloro che fanno parte della Nazionale, i calciatori come lo staff, devono rispettare, assumendo dei comportamenti adeguati alle rispettive responsabilita. Questa è la nostra linea ed è chiara. Purtroppo, il suo è stato un comportamento inaccettabile, che ci ha costretto ad intervenire. Detto questo, da questa mattina stiamo pensando alla gara con la Macedonia e tutto il gruppo è concentrato verso una sfida molto importante sulla strada che porta alla qualificazione al Mondiale 2018, che resta il nostro obiettivo principale".