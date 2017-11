Italia, niente Conte-bis: controversia economica con la Figc

Il ritorno di Antonio Conte sulla panchina dell'Italia è impossibile. Come ha riferito Pietro Pinelli nel corso di You Premium, sarebbe infatti in atto una controversia economica tra l'ex ct della Nazionale e la Figc. Lo scontro sarebbe legato a vecchie pendenze relative al contratto dell'allenatore che così esce definitavamente dalla corsa alla successione di Gian Piero Ventura, esonerato nella giornata di oggi.



Conte aveva lasciato l'Italia dopo la sconfitta ai rigori contro la Germania nei quarti di finale dell'Europeo 2016 e negli ultimi mesi si era parlato di una nuova possibile esperienza alla guida degli azzurri: l'ipotesi è definitivamente tramontata e tutte le strade portano a Carlo Ancelotti.