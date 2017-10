Italia, neppure i playoff sono certi...

"Siamo ai playoff con due giornate di anticipo", aveva detto Ventura in conferenza. "Ora è ufficiale, siamo secondi", ha ribadito dopo Italia-Macedonia. Ok, è vero, siamo secondi grazie al pari di Torino e alla sconfitta dell'Albania in Spagna. Ma non è vero che eravamo ai playoff e non lo siamo neppure con un punto in più. Chiarire perché non è così semplice.



Agli spareggi vanno le otto migliori seconde dei nove gruppi europei: la peggiore resta fuori. Ma non vanno calcolati tutti i punti in classifica, solo quelli ottenuti contro prima, terza, quarta e quinta: non valgono, quindi, i 6 punti presi al Liechtenstein. Significa che nella ipotetica graduatoria delle seconde gli azzurri sono a quota 14. E possono essere ancora scavalcati da tutte le altre: ma se già sabato sera la Bosnia non batte il Belgio, l'Italia è sicura di rientrare tra le migliori otto, altrimenti dovrà aspettare l'ultima giornata.



Ecco la situazione negli altri gironi, tenendo conto delle classifiche attuali.



GRUPPO A: 2ª Svezia p. 10 (due gare da giocare, può arrivare a 16, tolti i 6 punti presi alla Bielorussia)

GRUPPO B: 2ª Portogallo p. 15 (due gare da giocare, può arrivare a 21, tolti i 6 punti presi alla Lettonia)

GRUPPO C: 2ª Irlanda del Nord p. 13 (una gara da giocare, può arrivare a 16, tolti i 6 punti presi a San Marino)

GRUPPO D: 2ª Galles p. 11 con differenza reti +2 (una gara da giocare, può arrivare a 14, tolti i 6 punti e i gol contro la Moldavia)

GRUPPO E: 2ª Danimarca p. 13 (una gara da giocare, può arrivare a 16, tolti i 6 punti presi al Kazakistan)

GRUPPO F: 2ª Scozia p. 11 con differenza reti -1 (una gara da giocare, può arrivare a 14, tolti i 6 punti e i gol contro Malta)

GRUPPO G: 2ª Italia p. 14 con differenza reti +3 (una gara da giocare, tolti i 6 punti e i gol contro il Liechtenstein)

GRUPPO H: 2ª Bosnia p. 8 con differenza reti +2 (due gare da giocare, può arrivare a 14, tolti i 6 punti e i gol contro Gibilterra)

GRUPPO I: 2ª Croazia p. 11 con differenza reti +2 (una gara da giocare, può arrivare a 14, tolti i punti e i gol contro il Kosovo)