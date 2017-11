Italia, Marino: "Tavecchio scelse Lippi e si ritrovò Ventura"

Passano le ore ed emergono nuovi retroscena dopo la mancata qualificazione azzurra dai Mondiali, in questo caso si torna addirittura al momento in cui fu scelto Gian Piero Ventura come nuovo ct: "Tavecchio aveva deciso per Marcello Lippi, il quale ha indicato Ventura - le parole di Pierpaolo Marino a Tuttomercatoweb -: poi l'ex tecnico campione del mondo non ha potuto lavorare in Federazione a causa del confilitto di interessi con il figlio e il presidente federale è rimasto con il cerino in mano".



Secondo il dirigente sportivo, quindi, Lippi (che doveva fare da coordinatore, da supervisore, della Nazionale) aveva scelto Ventura come nuovo allenatore azzurro e, una volta impossibilitato a lavorare con l'Italia, ha lasciato in eredità l'ex tecnico del Torino con cui ormai la Federazione era d'accordo.



Marino continua: "Capisco perché Tavecchio si chieda come mai dovrebbe andarsene: di fatto non ha portato lui Ventura in Nazionale". Poi l'affondo sull'ormai ex ct: "Ventura negozia il disastro con la vile moneta. Dimettersi sarebbe stato un atto dovuto, un atto di umiltà e dolore che ognuno avrebbe fatto: ma da lui me lo aspettavo, non è uno che regala soldi".



Dal passato al futuro: "Ancelotti è quanto di meglio possa capitare all'Italia, spero Carlo sia propenso. Per la Nazionale vanno fatti sacrifici: lui è un ragazzo con sani principi e con il Bayern Monaco si può risolvere il contratto in anticipo: non la vedo impossibile dal punto di vista economico".