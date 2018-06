Italia, Mancini: "Mi adeguerò ai club, non ci saranno stage"

Roberto Mancini annuncia una novità importante. "Il problema di un ct è quello di rispettare le esigenze dei club e muoversi in quell’ambito. Io non chiederò gli stage o altre cose del genere, mi adeguerò alle necessità delle varie società perché avrò a che fare con calciatori che devono giocare ogni tre giorni e quindi è complicato" le parole del tecnico azzurro al Secolo XIX.



Discontinuità dunque rispetto ad Antonio Conte e Gian Piero Ventura (il primo aveva introdotto gli stage e il secondo li aveva mantenuti): "Vorrei però che quei pochi giorni che i giocatori vpasseranno con la Nazionale fossero giorni buoni, di allenamenti importanti, fatti con entusiasmo, a iniziare dall’amichevole di ottobre contro l’Ucraina".



Il commissario tecnico si mostra molto fiducioso: "Non abbiamo fenomeni? Ho visto vincere Mondiali con tanti buoni giocatori e nessuna stella. Sono molto ottimista. I ragazzi che alleno sono molto giovani e l’entusiasmo lo devono avere per forza. Sono bravi, magari mancheranno un po’ di esperienza, alcuni di loro non hanno fatto partite a livello internazionale, ma anche quella arriverà. I valori ci sono".



"Noi - conclude Mancini - non possiamo sapere come cresceranno Insigne, Romagnoli, Chiesa, Caldara. E poi magari esplode qualcuno che adesso non si vede ancora. È successo ad altri, nella Francia, per esempio; fino a poco fa non sapevamo niente di Mbappé o Dembélé".