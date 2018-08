Italia, Mancini: "In questo momento mancano i Baggio e i Totti"

Roberto Mancini ha parlato a Radio Deejay della situazione dei calciatori italiani: "Ce ne sono sempre meno in campo, è vero ed effettivamente è un problema. Spero ne riescano a giocare di più, chi ora è in panchina è bravo e può migliorare". Sui giovani: "Se non vengono fatti giocare diventa un problema. In questo momento storico non abbiamo i Baggio e i Totti ma ci sono elementi con qualità enormi e possono emergere. In passato mancavano difensori, poi ne abbiamo avuti in abbondanza, ora mancano altri ruoli".



Inevitabile la domanda su Cristiano Ronaldo: "Chi avrebbe fatto panchina tra me e lui? Non avremmo giocato nella stessa posizione in campo. Alza la qualità del campionato anche se è un peccato che non sia arrivato in serie A quindici anni fa, quando era allo Sporting Lisbona, e tutti volevano giocare nel campionato italiano".



Infine così il ct dell'Italia su Bernardeschi: "Aveva messo in evidenza le sue qualità anche a Firenze ma ovvio che alla Juventus si giochi sempre per vincere ed è migliorato in personalità, ha tutto per fare ancora meglio".