Italia, Mancini: "Francia superiore ma abbiamo giocato una buona partita"

Roberto Mancini non è deluso al termine della sconfitta della sua Italia contro la Francia. "Questi ko aiutano a crescere, anche se perdere non fa mai piacere. Però abbiamo avuto anche le occasioni per fare il 2-2. Ora non dobbiamo guardare il risultato perché in questo momento tra noi e loro c'è differenza. Questa partita è stata totalmente differente da quella contro l'Arabia Saudita, ma i giocatori sono stati molto bravi. Abbiamo disputato una buona gara" evidenzia il ct alla Rai.



L'ex allenatore dello Zenit si mostra fiducioso: "Ho visto molta personalità tra i calciatori, e forse è l'aspetto più importante. In questo momento, la Francia è superiore fisicamente, hanno tantissimi giocatori e lo hanno dimostrato stasera. Ma, se continuiamo così, tra un anno saremo molto vicini al loro livello".