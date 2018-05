Italia, Mancini: "Francia più avanti di noi"

Dopo la vittoria contro l'Arabia Saudita nell'esordio sulla panchina dell'Italia, Roberto Mancini è atteso da un appuntamento più impegnativo. Domani sera a Nizza gli azzurri se la vedranno in amichevole contro la Francia di Deschamps: "Sono curioso di vedere come ci comporteremo contro una squadra che sta più avanti di noi, una candidata a vincere il Mondiale in Russia. Sarà un buon test per noi e sarà importante avere un buon comportamento in campo. Figuracce? Speriamo di non farne anche se loro hanno iniziato un percorso diversi anni fa".



Il ct si sofferma poi sulla formazione, in particolare sulla presenza di Balotelli: "Mario è in dubbio, domattina valuteremo se giocherà o meno. In Nazionale vige la regola che il giocatore che ha più presenze è il capitano. Se Mario in campo è il giocatore con più presenze sarà capitano. Lo striscione contro di lui? Purtroppo capita, anche se non dovrebbe succedere. Fa parte delle cose brutte che si verificano".



"Insigne? Probabile che giochi, sceglieremo domani - aggiunge il ct degli azzurri -. Il modulo può variare, dipende dalle soluzioni che avremo. Abbiamo tanti giovani che devono fare esperienza velocemente e questa partita servirà a dare esperienza ai giocatori che ne hanno meno. Anche se c'è il rischio di non fare le cose benissimo. Criscito è piuttosto stanco, De Sciglio un po' meno. Pellegrini ha buone chance di scendere in campo. In porta, invece, giocherà sicuramente Sirigu".