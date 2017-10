Italia-Macedonia, Ventura: "Secondo tempo deludente"

Giampiero Ventura non si sente un c.t. a rischio: "Mi avete fatto la stessa domanda dopo la partita d'andata con la Macedonia, ripetiamo sempre le stesse cose. Recuperiamo un po' di giocatori, torniamo a fare calcio serio e vediamo di centrare l'obiettivo". Al momento l'Italia non lo ha fatto, perché al Mondiale, che era ed è l'obiettivo, non è ancora arrivata. E il pari con la Macedonia non aiuta a superare i problemi.



"Secondo tempo deludente - ammette Ventura -. Abbiamo perso giocatori, ma quelli che avevo e giocano poco nei club hanno accusato la fatica. Abbiamo perso il filo conduttore del primo tempo. Ha inciso molto un discorso di calo della condizione. Si è persa lucidità e non sviluppavamo più niente. Nel calcio non puoi smettere di proporre gioco, se lo fai rischi sempre. Non si fa risultato senza proporre nulla. Siamo ufficialmente secondi, vediamo quello che faremo. C'è ancora una partita da giocare, poi penseremo agli spareggi"