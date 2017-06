Italia, lesione al legamento crociato sinistro per Montolivo

Cattive notizie per Milan e Riccardo Montolivo: il centrocampista azzurro, uscito in barella durante Italia-Spagna per uno scontro con Sergio Ramos, ha riportato la lesione del crociato anteriore sinistro e ha quindi bisogno di un'operazione che lo terrà lontano dai campi di gioco per circa 6 mesi. La notizia è stata confermata ufficialmente dagli esami strumentali effettuati dalla società rossonera dopo il rientro del giocatore a Milano.



Il capitano rossonero sarà operato domani mattina alle 10.00 alla clinica Madonnina di Milano, a eseguire l'operazione sarà la stessa equipe che lo operò alla tibia nel 2014. Montolivo tornerà a correre tra circa due mesi e mezzo: "Dispiaciuto di non giocare la Supercoppa italiana" ha detto.



Per la partita contro la Macedonia in programma domenica sera il ct dell'Italia Giampiero Ventura ha scelto di sostituire Montolivo convocando il centrocampista del Torino Marco Benassi.

IL MILAN: "FORZA RICCARDO!"

"Tutto il Milan è molto provato da quanto accaduto al suo Capitano. La diagnosi odierna ha riportato le lancette rossonere del tempo indietro di oltre due anni, quando il presidente Berlusconi e Adriano Galliani assistevano in tv alla rottura della tibia di Riccardo a Londra contro l'Eire in preparazione ai Mondiali. Un momento molto duro. Eppure due anni dopo quel giorno, Monto ha saputo essere uno dei migliori in campo nella finale di Coppa Italia, persa ma molto ben giocata dal Milan. Conosciamo la scorza e la tempra del Capitano e sappiamo bene quanto sia pronto a reagire, ad affrontare, a recuperare. Riccardo, figlio, marito e papà esemplare, in questo momento sta facendo il pieno di affetto e di vicinanza da parte della propria famiglia. Ma anche il versante rossonero dei suoi affetti non vuole essere da meno.

Ancora e sempre forza Riccardo! Davvero. Forza!"

RISARCIMENTO FIFA, AL MILAN CIRCA 2 MILIONI

A Torino un nuovo ko importante per Montolivo, già costretto a saltare i Mondiali brasiliani nel 2014 per un infortunio alla tibia. Continua dunque il cosiddetto 'virus FIFA', che ad ogni pausa delle nazionali porta diversi gravi ko per le squadre di club: per questo anni fa è stato istituito il Protection Program, il sistema per risarcire le squadre di club in seguito all'infortunio di un giocatore prestato alla Nazionale, che dalla sua creazione, nel 2012, ha già pagato 90 milioni di euro.

Il compenso è calcolato in un quotidiano risarcimento fino a 20.548 euro giornalieri per un massimo di 365 giorni (lo stipendio giornaliero del giocatore moltiplicato per i tempi di recupero). Per l'infortunio di Montolivo quindi il Milan guadagnerà, magra consolazione, una cifra tra gli 1.7 e i 2 milioni di euro, visto che il rientro del giocatore è previsto solamente tra febbraio e marzo.