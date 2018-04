Italia, le prime scelte di Di Biagio: Jorginho regista nel 4-3-3

Nella conferenza stampa a Coverciano Gigi Di Biagio è stato chiaro: "Il primo obiettivo è giocare bene a calcio e imporre le nostre idee". Per farlo a partire dalle amichevoli contro Argentina e Inghilterra - come riporta la Gazzetta dello Sport - il ct pensa di affidarsi al 4-3-3, mettendo quindi da parte il 4-2-4 e il 3-5-2 adottati da Ventura nelle ultime (brutte) partite degli azzurri.



A centrocampo tutto dovrebbe ruotare intorno a Jorginho, decisamente favorito su Parolo nel ruolo di regista. Ai lati del mediano del Napoli spazio a Pellegrini e Verratti (dal quale il commissario tecnico si attende il definitivo salto di qualità) mentre la difesa, priva degli infortunati Chiellini e Romagnoli, potrebbe sssere composta da Florenzi, Bonucci, Rugani e uno tra Spinazzola e Darmian a proteggere Buffon.



Infine, nel tridente offensivo agiranno con ogni probabilità Candreva (Chiesa scalpita), Immobile e Insigne. Il nuovo corso, dopo la cocente delusione con la Svezia e l'esclusione dal Mondiale in Russia, ha davvero preso il via.