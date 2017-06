Italia, Lapadula: "Grande emozione e onore poter indossare questa maglia"

Sono giorni speciali per Gianluca Lapadula. Domenica pomeriggio a Palermo l'attaccante del Milan ha realizzato il suo primo gol in Serie A. Il colpo di tacco da oscar dell'ex giocatore del Pescara ha permesso ai rossoneri di Montella di espugnare il Barbera e mantenersi al terzo posto in solitaria. Lunedì è arrivata poi la prima convocazione in maglia azzurra al posto dell'infortunato Gabbiadini. La punta ha voluto esprimere tutta la sua gioia su Twitter: "Una grande emozione ed un grande onore poter vestire questa maglia! I sogni non hanno limiti!".