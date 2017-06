Italia, la Uefa premia De Rossi: 107 presenze in azzurro

Daniele De Rossi si prepara a vivere una giornata da ricordare domani alla Juventus Stadium: prima della gara delle qualificazioni mondiali, contro la Spagna, il centrocampista della Roma sarà, infatti, premiato dalla UEFA per aver superato il traguardo delle 100 presenze con la maglia della Nazionale. Dopo il gettone, ottenuto contro la Francia nell'amichevole con Francia dello scorso settembre, infatti, i suoi numeri ora dicono 107 gare in azzurro, impreziosite da 18 reti: tra i centrocampisti, solo Baloncieri lo precede, grazie ai suoi 25 centri.



De Rossi - che attualmente occupa il sesto posto nella classifica di presenze in azzurro - ha esordito con l'Italia il 4 settembre 2004 a Palermo contro la Norvegia, trovando anche il gol. Con l'Italia, ha disputato 3 Mondiali - vincendone quello del 2006 - 3 Europei e 2 Confederations Cup. Il giallorosso ha fatto parte, inoltre, di tutte le rappresentative giovanili azzurre vincendo un titolo europeo nel 2004 con l'Under 21 e un bronzo alle Olimpiadi di Atene 2004.