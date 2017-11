Italia, l'sms tra gli azzurri: "Faremmo meglio con Buffon allenatore"

"Faremmo meglio con Gigi (Buffon ndr) giocatore, capitano, allenatore: adesso siamo una nave senza comandante, in mezzo alla tempesta". Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, sarebbe questo il testo di un sms inviato da un giocatore dell'Italia a un compagno prima del ritorno del playoff mondiale contro la Svezia.



Il messaggio, se fosse stato effettivamente spedito, testimonierebbe quale fosse il clima all'interno dello spogliatoio azzurro con un Ventura di fatto senza la fiducia del gruppo come peraltro in parte già emerso con lo sfogo di De Rossi durante la sfida di San Siro.



Buffon però non avrebbe affatto "tramato" contro l'ex ct, anzi avrebbe cercato di aiutarlo spronando tutta la squadra. In questi frangenti sarebbe partito un altro sms tra gli azzurri: "Meno male che c'è Gigi. Basterà?". Purtroppo non è bastato e Ventura appartiene già al passato della Nazionale.