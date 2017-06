Italia, l'impresa contro la Spagna passa da Verratti

Albania e Israele liquidate, Italia e Spagna hanno fatto il loro dovere in attesa del 2 settembre: quello sarà il match decisivo del gruppo G di qualificazione ai Mondiali 2018, Liechtenstein e Macedonia permettendo. Ma nessuno, né azzurri né Furie Rosse, si aspettano un imprevisto nelle sfide dell'11 giugno e così la testa è già proiettata allo scontro diretto in Spagna.



A parte l'impatto difficoltoso con il match, l'Italia vista contro l'Albania è sembrata aver iniziato positivamente l'assimilazione del 4-2-4 con cui Ventura prova discostarsi definitivamente dalla pesante eredità della gestione Conte. Soprattutto nella ripresa, con un Verratti sempre presente in fase di regia e più consapevole di un ruolo che al Psg ricopre diversamente, gli azzurri hanno dimostrato di poter reggere le quattro soluzioni offensive. Belotti e Immobile garantiscono gol, la difesa regge, i "vecchietti" ci sanno ancora fare e le nuove prospettive azzurre (Gaglardini, Rugani e Petagna in testa) crescono alla grande.



Il dubbio, però, rimane: si può andare con quattro punte in Spagna? Anche perché, test con Olanda (martedì) e Uruguay (7 giugno) a parte (oltre al già citato match contro il Liechtenstein), le occasioni di provarlo non sono poi molte. Possibile se non addirittura probabile il ritorno alla difesa a 3 contro la Roja ma vale ricordare che un pari equivarrebbe a una sconfitta: Italia e Spagna hanno entrambe 13 punti ma gli spagnoli quasi ci doppiano quanto a differenza reti (+17 contro +9) e un secondo posto vorrebbe dire spareggi.